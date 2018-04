Blanke toeristen hardhandig aangepakt bij beroving in Suriname

PARAMARIBO, 18 apr – Op de weg tussen Moengo en Langatabiki heeft vorige week een ernstige beroving plaats gevonden, waarbij met name blanke toeristen hardhandig werden aangepakt. Dat blijkt uit verklaringen die een van de slachtoffers heeft afgelegd aan de Surinaamse krant De Ware Tijd(dWT). De beroving vond plaats in de buurt van de Toematoe-brug, door vier gemaskerde en gewapende rovers uit de omgeving.

Het slachtoffer dat dWT sprak, was de chauffeur van locals en blanke toeristen die op vakantie waren in Suriname. Aan de krant vertelde hij dat vooral de blanke toeristen die hij vervoerde werden mishandeld. De man benadrukt dat de rovers erg kwaad waren op de blanken. Omdat zij volgens de rovers gezien werden als nakomelingen van slavendrijvers moesten ze hardhandig aangepakt worden. Zijn auto werd door de rovers vernield achtergelaten.

Het geval staat niet op zich, maar is één van de vele berovingen op de weg naar Langatabiki. Districtscommissaris Margretha Malonti bevestigt dat de criminaliteit de afgelopen periode is gestegen in haar gebied. Ze vermoedt ook dat het om jongens van de omgeving gaat omdat ze aucaans en paramacaans praten. Volgens de Surinaamse minister van Justitie en Politie zijn de patrouilles in het gebied opgevoerd, maar ontbreekt nog elk spoor van de rovers.

Op Facebook is een filmpje te zien welk gemaakt is kort na de beroving: