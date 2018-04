Commissie wil verbod op partijcombinaties bij verkiezingen in Suriname

PARAMARIBO, 18 apr – De presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel heeft voorgesteld te verbieden dat politieke partijen in combinatieverband deelnemen aan verkiezingen. Dit meldt de Ware Tijd. Als het voorstel wordt uitgevoerd, hebben politieke partijen geen keus meer. Het in combinatieverband deelnemen aan verkiezingen is al een optie van sinds bijna het invoeren van algemene verkiezingen in Suriname. Voortaan lijkt het niet meer mogelijk te zijn anders mee te doen dan op eigen kracht.

Het idee om ‘partijcombinaties’ te verbieden, heeft vooral ingang gehad bij regeringspartij NDP. Deze partij heeft alleen aan de laatste verkiezingen deelgenomen. Wel zijn enkele kleinere politieke partijen opgegaan in de NDP. Binnen oppositiekringen wordt het aandringen op een verbod gezien als een beperking van de democratie. De voorkeur van kiezers voor combinaties moet blijken bij de verkiezingen, wordt opgemerkt.

De commissie vindt onder meer dat de ideologie en beginselen van een politieke partij merkbaar moeten zijn voor de kiezer. In combinaties van partijen is dit niet goed mogelijk. Volgens de commissie hebben de meeste deskundigen die zijn geraadpleegd moeite met combinaties bij de verkiezingen. Nu de commissie haar voorstellen heeft gepresenteerd heeft aan de regering, is het parlement aan zet.