Werk van kunstenares Norita Pinas in Museum Tot Zover

AMSTERDAM, 19 apr – In het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover is op dit moment een intrigerende, mysterieuze installatie te zien van de in Suriname geboren kunstenares Norita Pinas. Het werk van Norita is een zoektocht vanuit het verleden naar de wortels van nu. In de grote zaal wordt een aantal olieverfwerken op doek en het recente werk ‘As you know him II’, uit de voortschrijdende reeks ‘Einde op zoek naar het Begin’ getoond.

Norita Pinas (1966) is afkomstig uit Albina, Suriname. Zij woont sinds 1989 in Nederland. In 2013 voltooide zij de opleiding Bachelor of Fine Arts aan de Koninklijke Academie te Den Haag. In 2000 rondde zij de opleiding Teacher Training Drawing af aan de Hogeschool Rotterdam en in 1993 de opleiding Teacher Training Textiles Art aan de Hogeschool te Amsterdam.

Het dorp waar Pinas vandaan komt is verdwenen door de jarenlange guerrillastrijd die in het land woedde. Door haar kunstenaarschap geeft ze vorm aan haar ideeën en gevoelens over de dood en verlies. Hoe verhoudt het verleden zich tot het heden, hoe gaan we om met wat we zijn verloren, hoe moeten we verder leven?

Pinas zoekt steeds opnieuw naar elementen om vorm te geven aan ‘verstopte verhalen’. Daardoor is een nieuwe versie van het werk nooit een herhaling van de vorige. Haar zoektocht naar dingen die voorbij zijn krijgt steeds een andere vorm. De installatie As you know him II is gemaakt van verschillende materialen, waaronder beschilderd doek, hout en zand. Het komt intuïtief tot stand en is heel persoonlijk en ms ongrijpbaar. Zo krijgt de nezoekerde mogelijkheid om eigen ideeën of gevoelens erin te leggen. ‘Him’ staat voor het imaginaire, iets wat er is maar wat je niet waarneemt.

Het werk van Norita Pinas is te zien tot en met zondag 13 mei.