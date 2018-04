Suriname Business Forum helpt ondernemers met uitbreiding export

PARAMARIBO, 14 apr – Het Suriname Business Forum (SBF) is een instituut dat zich ten doel stelt om het lokale, private bedrijfsleven een duw in de rug te geven. Ondernemers in Suriname kunnen nu gebruik maken van aanwezige internationale assistentie om producten en diensten te exporteren. Behalve kennis gaat het ook om de financiële mogelijkheden die geboden worden. SBF zal in dit proces een belangrijke rol spelen door de ondernemers te faciliteren, te ondersteunen en te kijken naar verschillende mogelijkheden welke internationale organisaties aanbieden.

Caribbean Export Development Agency is zo een organisatie die in contact staat met SBF. Afgelopen week is er al een technische workshop gedraaid waarbij de nodige informatie is verstrekt aan de ondernemers. SBF is de country Advisor voor de Caribbean Export Development Agency. Zij bieden de nodige kennis en financiële bijstand aan de ondernemers om hun exportmogelijkheden uit te breiden.

Ondernemers die interesse hebben en gebruik willen maken van de inzet van het SBF moeten wel bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren