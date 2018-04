Vanavond BORGOE -meets- PARBO festival in de Maassilo Rotterdam

ROTTERDAM, 14 apr – Na de gezellige Owru Yari Party presenteren Borgoe Rum & Parbo Bier uit Suriname je vanavond, zaterdag 14 april 2018, weer het eerste BORGOE meets PARBO Indoor Festival van het jaar in de Maassilo Rotterdam! In diverse area’s van de Maassilo gaan we feesten op z’n Surinaams en komen we alvast in de zomer stemming met toppers als:

DYNA – KEIZER – CACHÈ ROYALE – LATIFAH – POKE – PASSION – *MYSTERY GUEST – PATRICK PAUL – CHARISSA JONG – DIQUENZA – DUANE FRANKLIN – SAM SOSA – MIKE MOTION – SENZY – GIOVANNI ANTOIN and HOSTED BY MC LAURENT & RAFFI.

De voorverkoop kaarten zijn op, maar er zijn nog normale tickets van €20 en online te koop via www.borgoe.party. De tickets haal je ook *off-line*:

-in Den Haag bij restaurant Warung Mini XL, Amsterdamse Veerkade 57a

– in Rotterdam bij Billboard Records, West Kruiskade 47 of op Zuid via 010-2151770

Wil je de echte Bakka’Na en Su sfeer herleven en kun je niet zo lang wachten, kom dan de zomer inluiden in de Maassilo Rotterdam! * Zet jezelf op aanwezig en nodig al die gezellige maties uit!

LET OP: Toegang 18+ (ID Verplicht) – info: www.borgoeparty.nl.