Noodlanding: vliegtuig mag na onderzoek reis vervolgen

PARAMARIBO, 13 apr – Het vliegtuig dat donderdagmiddag 12 april een noodlanding maakt op het privé vliegveld van rijstmagnaat Imro Manglie in Nickerie, mag weer vertrekken. Toen Manglie dit ontdekte en de situatie niet vertrouwde, heeft hij de politie ingeschakeld. De politie kwam aandraven met zeker 9 tot 10 man. De twee bemanningsleden aan boord van het vliegtuig werden door de politie meegenomen.

In gesprek met Manglie verklaarde de bemanning dat ze 60 mijl van Suriname waren verwijderd vanuit Nickerie en ze kregen te maken met turbulentie en gerammel in de motor. Uit angst dat er wat verkeerd kon gaan zijn ze geland op het vliegveld van Manglie.

Widjaigkoemar Oedit is de Regiocommandant van Nickerie en hij geeft aan dat na onderzoek is gebleken dat het vliegtuig inderdaad een noodlanding heeft gemaakt. Ze zijn opgestegen in Argentinië en zouden via Guyana door vliegen naar Frans-Guyana. Ook Casas is ingeschakeld om zich te overtuigen van wat er precies gebeurd is. Conform de instructies van de Procureur is er gehandeld en de piloot en de copiloot zijn voor verhoor opgebracht.

Aangezien het daadwerkelijk om een noodlanding ging worden zij vandaag in de gelegenheid gesteld hun reis voort te zetten. Er wordt van Nickerie gevlogen naar vliegveld Zorg en Hoop alwaar Casas een controle zal uitvoeren waarna de bemanning door kan vliegen naar Frans-Guyana.