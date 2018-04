Protesterende Surinamers geven niet op na mindere opkomst

PARAMARIBO, 13 apr – De groep protesterende burgers onder leiding van Xaviera Jessurun weet van geen ophouden. De derde dag van protesteren onder de vlag van de Next Generation Movement, bracht aanmerkelijk minder mensen op de been. Toch wordt niet opgegeven. Binnenkort worden weer straatacties gevoerd. Er is een minuut stilte in acht genomen. Dat was voor de mensen die het leven lieten, vanwege een falend gezondheidszorgsysteem.

De gebrekkige zorg wordt de regering aangewreven. Het gaat onder andere om zieken die dringend naar het buitenland moeten voor behandeling. Aanvragen wordne afgewezen of te lang vastgehouden, met fatale gevolgen. Om het protest kracht bij te zetten, is een bezoek gebracht aan het kantoor van de Basiszorg. Daar zijn burgers terecht voor het aanvragen van gesubisidieerde medische zorg.

Volgens de demonstranten wordt er te weinig gedaan om burgers echt te helpen. Veel mensen komen om onredelijke redenen niet in aanmerking voor hulp. Een van de demonstranten, Martin Atencio, zei tijdens het protest het opmerkelijk te vinden dat president Desi Bouterse wel weet waar hij terecht als hij erg ziek is. Met het grootste gemak wordt dan een vliegtuig gehuurd om het staatshoofd naar Cuba te vliegen.