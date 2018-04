Voorstelling ‘Baba’s droom’ over zijn reis van Suriname naar NL

ALMERE, 12 apr – Op zaterdag 21 april staat Guillermo Babel ook wel bekend als Baba Tori Mang Yaga, met zijn voorstelling Baba’s droom in Kunstlinie Almere Flevoland(KAF). Baba wil de normen en waarden van vroeger graag terugbrengen in de huidige samenleving. Hij neemt je op reis en deelt zijn droom met jullie.

Doormiddel van dans en muziek laat hij zijn publiek zijn reis van Suriname naar Nederland zien. De dansgroep Groove Kings maken deel van zijn stuk. Samen met hun neemt Baba Yaga je terug naar zijn jeugd. Het is herkenbaar, lachwekkend, kritisch realistisch en grappig.

Baba Yaga is twee jaar begonnen met vloggen en heeft in korte tijd meer dan 70.000 Facebook fans. Hij staat bekend om zijn kritiek en commentaar op actualiteiten. Daarnaast geeft hij een ongezouten mening op verschillende andere zaken en personen. Zijn debuut in het theater was vorig jaar mei in Rotterdam.

Baba’s droom

Zaterdag 21 april 2018

Kunstlinie Almere Flevoland(KAF)

Aanvang 201.15 – laatste kaarten hier.