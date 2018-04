Surinames minister van Justitie over drugsbeleid: aanscherpen en bijstellen

PARAMARIBO, 12 apr – “Ik ben ook bezorgd, zoals een ieder binnen deze samenleving. Daarnaast kan ik toch wel mijn geruststelling uiten dat wij als overheid bezig zijn. Wij gaan moeten aanscherpen en bijstellen.” Dit stelt minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. De zorg van de samenleving geldt vooral de vele drugsvangsten. En ook het feit dat er nauwelijks of geen aanhoudingen volgen.

Het is ook wat de Amerikaanse justitie is opgevallen. In een recent rapport wordt Suriname onder meer gebrek aan politieke wil verweten. Dat wordt als een belangrijke reden gezien voor de enorme toename van toe- en doorvoer. “Hoe de situatie er nu voor staat, zullen wij moeten evalueren. Ik streef samenwerking na. Het drugsbeleid is niet alleen het pakkie an van Justitie”, zegt Getrouw tegenover Dagblad Suriname.

Andere ministeries, zoals Handel Industrie &Toerisme en Financiën zullen worden betrokken. “Ook op internationaal niveau zal de samenwerking aangescherpt worden. Er is veel te doen. Binnenshuis zal ik mijn mensen ook moeten motiveren en trainen. Het is een nationale zaak. Het enige wat ik vraag is, laat het vervolgingsapparaat zijn werk doen. Wij werken ernaar toe dat er verbetering zal optreden”, aldus Getrouw.