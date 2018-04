Oud-couppleger en decembermoorden verdachte Arthy Gorré overleden

PARAMARIBO, 10 apr – In Suriname is oud-militair Arthy Gorré maandag overleden. Gorré maakte deel uit van de ‘groep van 16’ die op 25 februari 1980 een staatsgreep pleegde. Hij was ook verdachte in het strafproces rond de moorden op 8 december 1982. Tijdens de regering-Venetiaan was hij bevelhebber van het Nationaal Leger van 15 mei 1993 tot 30 juni 1995. In 1995 werd hij na een conflict met defensieminister Gilds naar huis gestuurd en opgevolgd door Glenn Sedney.

Gorré nam in Nederland dienst bij het Korps Mariniers en gedurende die tijd haalde hij als marinier zijn groene baret bij het Korps Commandotroepen. Vervolgens stapte hij over naar de Koninklijke Landmacht en volgde een opleiding tot sergeant aan de Koninklijke Militaire School, waarna hij werd hij geplaatst in het Duitse Seedorf. In november 1975 nam hij ontslag uit de Koninklijke Landmacht om in Suriname te gaan helpen bij het nieuw opgerichte Nationaal Leger van Suriname. Hij arriveerde in Suriname met hetzelfde vliegtuig waarin ook Desi Bouterse zat; beiden waren ze ook gelegerd geweest in Seedorf aldus WikiPedia.

Hij stond aan de wieg van de staatsgreep in 1980. Gorré maakte deel uit van de Groep van Zestien, die onder leiding van Desi Bouterse de macht overnam in Suriname. Gorré zou op de dag van de Decembermoorden, als commandant van de elite-eenheid de Echo-compagnie, hebben gezorgd voor afleidingsvuur bij de Memre Boekoekazerne. Hij heeft altijd ontkend ten tijden van de Decembermoorden in Fort Zeelandia te zijn geweest.

Een leugen, aldus verschillende getuigenverklaringen van leden van ‘zijn’ Echo-compagnie schreef RNW. Zo zegt Henrie J. in een uitgelekte verklaring dat ‘een ieder van de Echo-compagnie in het fort aanwezig was, ook Arthy Gorré.’ En voormalig lijfwacht van Desi Bouterse John A. zegt ook dat hij Gorré in het Fort heeft gezien ‘slechts gekleed in een broek’. Gorré zou zelfs, samen met Paul Bhagwandas, Roy Horb en Desi Bouterse, de leiding hebben gehad bij de executies.

In 1987 kreeg Gorré om onduidelijke redenen onenigheid met bevelhebber Bouterse. Hij verliet het leger en begon een duikschool, Suriname Diving Inc. De oud-militair was geruime tijd ernstig ziek. Zijn situatie was zo verslechterd dat zijn raadsman John Kraag op 30 januari de Krijgsraad vroeg de behandeling van zijn zaak uit te stellen.