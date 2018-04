Minister bezoekt Surinaamse grensplaats na vernielingen

PARAMARIBO/ALBINA, 10 apr – De aanslag op het kantoor van de districtscommissaris is aanleiding geweest voor minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie om een spoedbezoek te brengen aan Albina. De ruiten van het commissariaat in de grensplaats zijn aan diggelen geslagen. Ook is getracht brand te stichten op de marktplaats. De autoriteiten vatten de zaak serieus op.

Bekeken wordt hoe vanuit Paramaribo ondersteuning kan worden verleend. “De voorvallen zijn genoeg redenen om mij eerder dan gepland te oriënteren in dit gebied,” zegt Getrouw. Hij heeft na rapportage van de voorvallen ontvangen te hebben, contact gehad met de districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel. Ook met de politiecommandant van Marowijne is gecommuniceerd.

Besloten is de surveillance in het gebied terstond op te voeren. Speciaal opgeleide manschappen zijn naar het gebied gestuurd om de politie van Marowijne te ondersteunen.

Daniel vermoedt dat de vernielingen een reactie zijn op de ordeningsplannen van het commissariaat. De plannen zijn gericht op onder meer een eind aan het wild parkeren en de chaos in het verkeer aan land en te water.