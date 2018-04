PARAMARIBO, 10 apr – Predikant Akiemboto smeekt de zegen van de Almachtige af voor bestuursleden en gewezen bestuursleden van de Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) in Suriname. De partijstructuren in Brokopondo hebben zondag een dankdienst gehouden in de EBG kerk van Marshallkreek, het geboortedorp en woonplaats van partijvoorzitter Ronny Asabina. De dankdienst stond in het teken van het 45-jarig bestaan van de partij later deze maand.