Autoriteiten Suriname bedacht op vluchtelingenstroom Venezuela

PARAMARIBO, 9 apr – De autoriteiten houden terdege rekening met een plotselinge toename van reizigers uit Venezuela. Via Guyana zou makkelijk de westgrens kunnen worden overgestoken. De Corantijn rivier wordt extra in de gaten gehouden. De autoriteiten in de grensplaats Nieuw Nickerie zijn op alles voorbereid.

Met de berichten over toenemende spanningen in Venezuela kan het alle kanten op. Weliswaar is het vrij rustig in Nieuw Nickerie en omgeving. “Er is reguliere controle op de rivier en als er abnormale bewegingen zijn, rapporteren we elkaar en koppelen wij terug met Paramaribo over hoe te handelen”, zegt districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie tegenover Radio 10.

Tot nog toe is er niet echt reden geweest tot handelen. “Ik zie geen noemenswaardige bewegingen”, aldus Joeloemsingh. Dat het kan veranderen, geven de ontwikkelingen in Venezuela vrij dagelijks aan. Met de gang van Venezolanen naar Suriname is het tot nu toe nogal mee gevallen. De meesten kiezen de andere richting, naar Colombia of BraziliĆ«. De autoriteiten in Suriname blijven nochtans alert.