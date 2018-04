AK-47 machinegeweer uit auto beveiligingsman VP gestolen

PARAMARIBO, 9 apr – De Militaire Politie(MP) in Suriname onderzoekt momenteel de diefstal van een AK-47 machinegeweer van een lid van de Surinaamse gewapende machten. Het gaat volgens dWT om een beveiligingsman van vicepresident Ashwin Adhin, die het slachtoffer werd van diefstal. Het gevaarlijke wapen werd uit zijn auto gestolen.

Volgens de MP recherche verklaarde de beveiligingsman, die korporaal is in het leger van Suriname, dat hij zijn voertuig parkeerde aan de Gongrijpstraat en een kwartier weg was. Bij terugkeer zag hij dat er via de linkervoorruit was ingebroken en dat er een AK-47 machinegeweer was weggenomen.

Het lichtgewicht automatisch aanvalsgeweer Kalasjnikov is het meest verhandelde wapen ooit. Oersimpel, revolutionair en vooral dodelijk met 600 kogels per minuut. De MP noemt het een zeer gevaarlijke zaak, omdat het een gevaar voor de gemeenschap kan vormen als het wapen in handen komt van criminelen. Het onderzoek is in volle gang aldus dWT.