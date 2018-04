Beverwijkse bazaar verrijkt met exclusieve rotishop

BEVERWIJK, 8 apr – De Beverwijkse bazaar is een attractie rijker. Een Surinaams restaurant in hal 30, waar de authentieke roti zal worden geserveerd. De geheimen voor het recept van Armaan’s Rotishop zijn uit Suriname meegenomen door de schoonfamilie van de van oorsprong Indiase ondernemer Basheer Mohammed. Zijn schoonmoeder heeft een geheim recept, en kookt reeds enige jaren samen graag voor families en vrienden.

De 41 jarige Basheer (geboren in Hyderabad, India) kwam 17 jaar geleden naar Nederland waar hij verliefd werd op de Nederlands – Surinaamse Rabia Gaffar uit Amsterdam-Zuidoost. In 2003 traden ze in het huwelijk en hebben nu samen 2 kinderen; een dochter van 11 en zoon 7 jaar. Armaan’s Rotishop ontleent haar naam aan de jongste telg uit de familie.

Armaans Rotishop gebruikt uitsluitend verse kruiden. De roti wordt dagelijks vers gebakken (dus geen invriesroti’s) die vaak in de normale toko’s worden verkocht. Naast de roti serveert de shop ook tal van bijgerechten die samen een heerlijke maaltijd vormen.

Basheer: “Heel Nederland moet onze roti kennen omdat ze authentiek en altijd vers zijn”. De ondernemer denkt met zijn roti en de nodige klantvriendelijkheid de wereld te veroveren met de slogan: “falling in love again at Armaan’s Rotishop in Beverwijk Bazaar”.

Tijdens de openingsplechtigheid vond er een spirituele inzegening plaats en werden balonnen opgelaten voor voorspoed. Het woord werd gevoerd door BRASA ondernemer Roy Ristie en de uit Suriname overgekomen number 1 cabarettier/standup comedian Clifton Braam, alsook performer Brayen Muntslag (bekend van the Voice) waren van de partij.