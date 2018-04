Inzamelingsactie voor Gilly Emanuels groot succes

De inzamelingsactie die een buurtbewoner vorige week opstartte voor de gepeste Surinaamse horeca vrouw Gilly Emanuels is een groot succes. Met nog meer dan 87 dagen te gaan is het beoogde doel van 5.000 euro binnen een week gehaald! Op doneeractie.nl staat de teller nu op 5.900 euro en dat dankzij een gift van 1.000 euro. Het geld komt op een rekening die bedoeld is voor de proceskosten.

Vorig jaar augustus dook er een video op waarin te zien is hoe de eigenaresse van ijssalon ’t Perronnetje in Hilversum werd belaagd en uitgescholden door een groep hangjongeren. In deze video is te zien dat zij zelf ook een slaande beweging maakte met een stok, terwijl ze onder meer de verwensingen ‘kankeraap’ en ‘kankernegerin’ naar haar hoofd geslingerd kreeg. Daarvoor was er al een ruit van haar zaak ingegooid, een Surinaamse vlag met poep besmeurd en een mandarijn tegen haar hoofd gegooid.

Vorige week werd bekend dat de belaagde Emanuels zelf door het OM wordt vervolgd voor mishandeling. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging en het opstarten van een doneeractie om de proceskosten van de advocaat te betalen. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak van de eigenaresse zal voorkomen. Ook weet Gilly niet hoe hoog de proceskosten voor haar zullen zijn. Toch wil ze wel benadrukken dat ze het opgehaalde geld niet voor andere doeleinden gaat gebruiken. “Het komt op een rekening die bedoeld is voor de proceskosten. Als er geld overblijft dan zal het naar een goed doel gaan”, benadrukt ze tegen NH Nieuws.

UPDATE: er is ook een tweede doneeractie op doneerdoel.nl.