Beslag op padieveld verdachte Surinaamse ondernemer deels opgeheven

PARAMARIBO, 4 apr – Het padieveld van Radj Oedit is deels vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie acht het niet langer nodig het veld gesloten te houden waar een vliegtuig met drugs werd aangetroffen. Volgens de Times of Suriname is het toestel nog niet weggevoerd van het veld. Dat deel wordt nog bewaakt door politieagenten. Oedit die in Nederland zit, heeft eerder juridische stappen aangekondigd.

Behalve het aantasten van zijn goede naam en eer, werd ook het gesloten houden van het veld als een aanranding ervaren. Volgens de ondernemer wordt hij zakelijk benadeeld, omdat de oogst voor de deur staat. Oedit is momenteel in Nederland, maar zegt binnenkort terug te keren naar huis. Hij ontkent elke betrokkenheid. Enkele van zijn werknemers zitten nog in voorarrest.

In de zaak van de voor drugstransport ingezette duikboot heeft de verdachte J.P. een verzoek ingediend om voorlopig in vrijheid te worden gesteld. Eerder had zijn advocaat met succes opheffing bepleit van het contactverbod. Advocaat Raoul Lobo zegt nog steeds niet over het strafdossier te beschikken. Het Openbaar Ministerie had eerder toegezegd het dossier af te zullen geven. Lobo vindt het onbetamelijk.