Donatie Havenbeheer aan kindertehuis stichting Koningskind

PARAMARIBO, 3 apr – Het kindertehuis van stichting Koningskind heeft afgelopen week in verband met de Paasdagen een donatie ontvangen van NV Havenbeheer Suriname. Het ging om een goed gevuld pakket, bestaande uit levens- en schoonmaakmiddelen. Namens NV. Havenbeheer overhandigde Merugia Sordam het pakket aan Ruben Braaf, de voorzitter van Stichting Koningskind. Ruben Braaf is het staatsbedrijf dankbaar, omdat dit tehuis net als vele anderen het moet doen van donaties uit de samenleving en het bedrijfsleven.

In het tehuis worden verwaarloosde-, achtergestelde-, mishandelde- en weeskinderen opgenomen. Zij worden opgevangen op verzoek van de Politie-jeugdzorg en het Bureau Familie Rechtelijke Zaken, BUFAZ. Vanwege de huidige economische situatie, geeft het bedrijfsleven steeds minder en de overheid komt haar maandelijkse financiële plicht naar het tehuis niet na en kunnen minder kinderen worden opgevangen.

Stichting Koningskind is een Christelijke organisatie met als doel het opvangen, begeleiden en opvoeden van kansarme- en weeskinderen in Suriname. Dit doet zij door het creëren van een familie- of huisgemeenschap waarbij saamhorigheid, veiligheid en welzijn voorop staan. Het kind kan zich hierbij ontplooien in een klimaat van geborgenheid en liefde. Stichting Koningskind is officieel in Suriname ingeschreven.

In het tehuis worden momenteel 7 kinderen, in de leeftijd van 6 tot 18 jaar opgevangen. Ze zijn allen schoolgaand en bezoeken de basisschool, het MULO, de Technische school en het Natin. Ze krijgen de nodige schoolbegeleiding en krijgen de gelegenheid om te sporten en om muziek te beoefenen. Zo hebben de pupillen op sportgebied verschillende prijzen kunnen binnenhalen. Tijdens de Nationale Karatekampioenschappen van de vorige maand hebben zij 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille in de wacht gesleept.