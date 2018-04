Derde protestdag gericht tegen gezondheidszorg in Suriname

PARAMARIBO – Vanaf twaalf april beginnen de protestdemonstraties tegen de regering weer. Dit zegt Xaviera Jessurun, trekker van de Next Generation Movement, NGM. De protestbeweging is gemotiveerder dan ooit. Het is een ‘nieuwe fase’ om de economische en sociale toestanden in het land aan te kaarten. De twee dagen van protest in maart moeten gezien worden als een ‘inleiding’.

Een inleiding naar de massale weerstand van een volk tegen wat het wordt aangedaan. “Het ligt in de bedoeling dat de gemeenschap bewuster gemaakt wordt van haar rechten en opkomt tegen onrecht en het wanbeleid dat gevoerd wordt door de huidige regering. Het volk moet massaal de straat op om zijn stem te laten horen”, zegt Jessurun tegenover de Times of Suriname. Er zal hard aan de bel worden getrokken.

Op de derde dag van protest zal vooral gericht worden op de problemen in de gezondheidszorg. “De situatie in de gezondheidszorg is erbarmelijk, velen zijn niet verzekerd, hoewel zij dit volgens de Basiszorgwet zij dat wel zouden moeten zijn. Verzekerden moeten betalen voor medicijnen of weten niet meer wat wel en niet vergoed wordt”, aldus Jessurun, Ze probeert zoveel mogelijk personen en groepen te bewegen om mee te doen..