Oppositiepartijen in Suriname zien ‘reshuffling’ niet zitten

PARAMARIBO, 1 apr – De oppositie is bepaald niet gecharmeerd van de reshuffling die president Desiré Bouterse heeft ingezet. De hamvraag is wat voor nut het heeft het kabinet te herschikken. “Zonder de basisvoorwaarden zal zelfs het beste team niets uitmaken”, zegt Gregory Rusland, voorzitter en parlementariër van de Nationale Partij Suriname, NPS. De basisvoorwaarden zijn onder meer het kunnen handelen als minister. Dat is moeilijk onder de politieke omstandigheden van het moment.

De indruk overheerst dat het regeerbeleid vanuit een centraal punt wordt uitgemaakt. Dat is het Kabinet van de President. Dat ministers eventueel gefaald hebben de afgelopen tijd, moet ook te wijten zijn aan dit gegeven. Het schijnt zo beroerd te zijn, dat nu zelfs gerekruteerd moet worden buiten de eigen politieke kringen om. Wat bij de NPS is mislukt, is wel een succes geworden bij de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP.

Een lid van deze partij heeft het aanbod voor het ministerschap aanvaard. Of al dit soort kuren uiteindelijk voor Suriname voordeel oplevert, is niet waarschijnlijk. “In verwacht niet dat de nieuwe ministers het beter zullen doen dan zij die er nu zijn”, aldus Rusland. Ook bij de Abop van Ronnie Brunswijk en DOE is het een en al scepticisme. Als de ‘randvoorwaarden’ ontbreken, zal geen enkele minister echt aan de slag kunnen.