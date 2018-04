‘Surinaamse markt opengooien voor EU is economische zelfmoord’

PARAMARIBO, 2 apr – De Surinaamse markt opengooien voor de Europese Unie, is zoveel als economisch zelfmoord plegen. Dit zegt Richard Kalloe, voormalig minister van Handel & Industrie. Het heeft er veel van dat het zal gebeuren ook. Suriname staat op het punt de Economic Partnership Agreement te ratificeren. Deze overeenkomst moet de handel regelen tussen de lidlanden van de EU en voormalige kolonies in Afrika, het Caribisch gebied en het Stille Zuidzeegebied. Het heeft er alles van dat het eenrichtingsverkeer wordt.

De Surinaamse producent, of die nu zeep voortbrengt of kip, is geleverd. “Wat voor zin heeft het om invoerrechten op kip nu op te trekken, terwijl je heel het land opengooit voor de EU. Je wil niet zien hoeveel Nederlandse kip in Suriname zal aankomen. Vergeet niet dat Nederland en Frankrijk de twee grootste exporteurs zijn van biologisch geteelde landbouwproducten”, zegt Kalloe tegenover Dagblad Suriname.

Er zou geleerd moeten worden van de problemen nu met het lidmaatschap van de Caribische Gemeenschap, Caricom. “De les van Caricom is heel belangrijk voor als je iets doet met grotere markten. Waarom is ons lidmaatschap van de Caricom mislukt? Politieke partijen die het economisch en financieel beleid bepaalden, hebben niets gedaan. Zij zagen geen belang in bevordering van productie, industrie en export”, aldus Kalloe.