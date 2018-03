Surinaamse kunstenaars naar Duitsland voor expositie

Afgelopen weekend vond in de galerie van Stichting G-Art Blok aan de Verlengde Keizerstraat, de opening plaats van de kunstexpositie ‘Impulse’. Deze vloeit voort uit een samenwerking tussen kunstenaars uit Duitsland, de Federation of Visual Artists in Suriname (FVAS) en de Stichting G-Art Blok.

Deze expositie is deel van een kunstuitwisselingsprogramma tussen Duitsland en Suriname. De Duitse kunstenaars zullen samen met Surinaamse collega’s tal van activiteiten ontplooien in Suriname. Later dit jaar zal een groep van 20 Surinaamse kunstenaars vertrekken naar Duitsland om daar Surinaamse kunst te exposeren.