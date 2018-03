Boek ‘Surinaamse Leeuwen’ over Surinaamse voetballers in NL

Op 25 mei 2018 vindt de release plaats van het boek ‘Surinaamse Leeuwen’. Dit boek brengt de impact op en nalatenschap van spelers van Surinaamse origine op de internationale successen van het Nederlands Elftal, de Hollandse Leeuwen. Met geweldige actiefoto’s van o.a. de gerenommeerde Guus Dubbelman, openhartige interviews en prachtige verhalen wordt duidelijk gemaakt wat Suriname betekent voor het hedendaags Oranje-voetbal.

Indrukwekkende gesprekken met o.a. oud-international en jeugdtrainer Ulrich van Gobbel, zaakwaarnemers Humphry Nijman en Sigi Lens, trainer Henk Fraser en oud-bondscoach van Suriname Dean Gorré passeren de revue. Geweldige anekdotes van de uiterst succesvolle en zeer ervaren (ex-bonds)coaches Guus Hiddink, Dick Advocaat en Willem van Hanegem, die jarenlange prettige werkervaring hebben met veel Surinaamse spelers, komen voorbij. Een ode aan de spelers van het ‘Kleurrijk Elftal’ die in 1989 tragisch om het leven kwamen bij de SLM Ramp op Zanderij, een vertelling over de status van ‘De Kabel’ 22 jaar later… dat en nog veel meer komt aan bod.

‘Surinaamse Leeuwen’ belicht de mooiste momenten, maar ook zeker de minder mooie kanten van de Surinaamse inbreng in en rondom het Nederlands Elftal. Het is een absolute must read! Want zo is er in 2018, het jaar waarin de Hollandse Leeuw er niet bij is op het WK in Rusland, toch genoeg Oranje te zien. Met een enorm Surinaams tintje.

Surinaamse Leewen is een uitgave van O1#Group en vooruit te bestellen via surinaamseleeuwen.nl