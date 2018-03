Overeenkomst Europese Unie (EU) en ACP-landen besproken

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, was van 25 tot 27 maart aanwezig bij de Special CARIFORUM Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken vergadering in St. Kitts & Nevis. De vergadering werd gehouden in het kader van de voorbereidingen die moeten worden getroffen teneinde te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de ACP-landen.

Tot de ACP-landen behoren de soevereine staten uit Afrika, het Caraïbisch gebied en de stille Zuidzee. Deze landen, en ook Suriname, hebben een overeenkomst gesloten met de EU, welke de ACP/EU Cotonou Overeenkomst wordt genoemd. Deze loopt af op 2020 en in augustus dit jaar zullen de onderhandelingen beginnen om te komen tot een nieuwe overeenkomst.

De landen behorende tot het Caraïbisch gebied zijn verenigd in de CARIFORUM. Deze CARIFORUM Raad van Ministersvergadering is zeer beklangrijk, omdat het de laatste vergadering is waar CARIFORUM lid landen hun visie met betrekking tot de toekomstige relatie met de EU en binnen de ACP naar voren kunnen brengen. Deze worden dan vastgelegd in het CARIFORUM-onderhandelingsdocument.

Minister Yldiz Pollack-Beighle had tijdens haar bezoek aan de vergadering ook een bilateraal gesprek met Stefano Manservisi, Directeur-Generaal van het Directoraat Internationale samenwerking en Ontwikkeling van de EU.