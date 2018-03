Topkunstenaar Marcel Pinas(r) van Stichting Kibii in Suriname, bladert in een exemplaar van de gedichtenbundel ‘Mi Tongo’ van Furgill Raafenberg(l). Raafenberg heeft zijn debuutgedichtenbundel afgelopen weekend gepresenteerd in Tori Oso. ‘Mi Tongo’ bevat vijf gedichten. Naast dichter, staat Raafenberg ook bekend als voordracht- en podiumkunstenaar in zijn geboortedistrict, Marowijne. Daar werden zijn taleneten ontdekt door stichting Kibii.