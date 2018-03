Cabaretier Narsingh neemt werk als raadslid heel serieus

De Surinaams-Nederlandse cabaretier en presentator Narsingh Balwantsingh neemt het werk als raadslid heel serieus. Narsingh is voor de komende vier jaar gekozen tot gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid (PvdA) in Rotterdam. “Het betekent niet alleen heel veel voor me, maar ik neem het ook zeer serieus”, vertelt hij. “Het is een grote verantwoordelijkheid”, vult hij aan.

De 42-jarige Rotterdammer heeft na de lijsttrekker de meeste stemmen gekregen. In totaal hebben 2.040 mensen op hem gestemd. Het raadswerk is volgens Narsingh wel te combineren met zijn televisie- en cabaretcarrière. “Het is een functie die je naast je huidige betrekking wel kan en mag blijven doen.”

Narsingh verwierf veel bekend heid met zijn eerste theatervoorstelling ‘Trots op Rotiland’, waarin hij vertelt over het opgroeien in Nederland als hindoestaanse jongen. Deze voorstelling werd, vooral door de Surinaams-Hindoestaanse achterban met succes ontvangen.