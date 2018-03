Emanuels: ‘Het OM wil hoe dan ook mij vervolgen’

Gilly Emanuels, eigenaresse van ’t Perronnetje, werd gisteren overvallen door onderstaand Twitter bericht van het Openbaar Ministerie(OM) waarin zij laat weten dat Emanuels vervolgd zal worden voor mishandeling. Dit terwijl de advocaat van de eigenaresse een paar dagen geleden nog een zeer uitgebreide brief met tal van onderzoekswensen heeft ingediend. Het Openbaar Ministerie moet nog reageren op die onderzoekswensen, maar meent kennelijk dat wat er ook uit dat onderzoek komt, vervolging toch op zijn plaats is. Dat schrijft de advocaat, Richard Korver, zelf op zijn website.

De eigenaresse van ’t Perronnetje is verbijsterd over de wijze waarop de autoriteiten met de kwestie van discriminatie en haat zaaiende teksten omgaan. Zij voelt zich door de overheid niet alleen in de kou gezet, maar heeft ook het gevoel dat zij überhaupt geen eerlijk proces krijgt als het Openbaar Ministerie per Twitter laat weten dat zij vervolgd zal worden en slechts één van drie jongens vervolgd wordt zonder eerst de beoordeling van haar onderzoekswensen zelfs maar ter hand te nemen.

Inmiddels heeft de politieke partij DENK vragen hierover in de Tweede Kamer gesteld en een debat aangevraagd: