Grassalco moet rust herstellen in chaotisch mijngebied

PARAMARIBO, 27 mrt – Publiek bedrijf Grassalco is ingeschakeld om de rust terug te brengen in de roerige mijngebieden Dreipada en Tapoeripa. Beide gebieden haalden de afgelopen dagen het nieuws vanwege chaotische taferelen. Goudzoekers die er een mijnvergunning hebben, zijn gestuit op een rijke ader. Dat trok honderden gelukzoekers uit alle delen van het land. De regering grijpt in.

Grassalco zal er mijnen en de vergunninghouders betalen. “De mensen aan wie door de overheid toestemming is gegeven om daar te werken, hebben de zaak niet meer onder controle en we gaan het nu dus anders doen”, zegt minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen tegenover de Ware Tijd. Het is twee vliegen in één klap. De overheid is zo verzekerd van royalty’s en belastingen.

Ook krijgen de aangrenzende Marrongemeenschappen hun rechtmatig aandeel. Natuurlijke Hulpbronnen zal overleg voeren met onder andere leiders van de gemeenschappen, de vergunninghouders en veiligheidsautoriteiten. Het is zaak dat de rust zo gauw mogelijk terugkeert in het gebied. Er hebben zich tot nog toe wonderwel geen ongelukken voorgedaan. Dodson wil het zo houden ook.