Minister voorziet jongeren Santodorp van sportmateriaal

Santodorp staat bekend als een zeer kinderrijke buurt en is door tussenkomst van de Stichting Zomerlinde, onlangs voorzien van sportmateriaal. De minister van Sport- en Jeugdzaken in Suriname, Joan Dogojo, is verschillende sportorganisaties en verenigingen hiermee tegemoetgekomen. Het gaat om SV Inter Maretraite, West United uit Coronie en ruim 60 verenigingen van Para, bestaande uit slagbal en voetbalteams.

Minister Dogojo geeft aan dat het haar goed doet om dit project van de stichting te ondersteunen. Zelf is de minister te Frimangron opgebracht, een buurt net als Santodorp. Dergelijke woonwijken noemen wij de buurten in ontwikkeling”, zegt Dogojo. Vandaar dat ze het belangrijk vond deze jongeren te ondersteunen. Voor haar is elk kind belangrijk voor Suriname en moet de jeugd zo veel als mogelijk positief worden beziggehouden.

De kinderen van Santodorp hebben nu de middelen om zich op sportgebied beter te ontwikkelen en kunnen zij zich op een educatieve en sportieve manier hun vrije tijd besteden.