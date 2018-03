Gewijzigd kabinet van president Suriname rond

PARAMARIBO, 27 mrt – Het nieuwe kabinet van president Bouterse wordt officieel op woensdag 4 april bekend gemaakt. Volgens Bouterse is alles al in gereedheid gebracht om de nieuwe ministers van Suriname aan het regeerteam toe te voegen. In de afgelopen dagen zijn er heel wat mensen gepolst voor een eventueel ministerschap. Volgens Bouterse waren bepaalde namen juist en anderen ook niet.

Ook minister Robert Peneux treft de nodige maatregelen om het stokje op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over te dragen. Zijn kantoor is al opgeruimd en staan alle beleidsdocumenten te wachten op de nieuwbakken minister op Onderwijs.

Robert Peneux noemt de naam van kinderpsychologe Lillian Ferrier die getipt is voor het ministerschap. Volgens hem moet Ferrier hem opvolgen maar de officiële bekendmaking laat hij aan de president over. In elk geval is alles ready om aan haar over te dragen en zal zij volgens Peneux een goede job doen om het ministerie in goede banen te leiden. Peneux heeft goede hoop voor het onderwijs. Volgens hem heeft hij een goede basis gelegd en zijn er door hem heel wat zaken bewerkstelligd ook heeft hij goede hoop dat Lillian Ferrier hetzelfde zal doen.

Op 13 december 2017 stelde Robert Peneux om principiële reden, zijn portefeuille ter beschikking van de president vanwege een geschil tussen de minister en de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en het VOS-directeuren beraad over aanpassing van de overurenregeling voor de leerkrachten.(ARCHIEFFOTO)