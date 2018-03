Staatsolie Suriname weer ‘mooiste meisje van de klas’

19 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 20 mrt – “We waren als Staatsolie vroeger het mooiste meisje van de klas, maar dat zijn we even niet geweest. We zijn het nu weer.” Dit zegt directeur Rudolf Elias van Staatsolie Maatschappij Suriname. Het bedrijf mag zich verheugen in steeds meer aandacht. Aandacht dan van financiers, vooral banken. Staatsolie heeft een gigantische schuld opgebouwd. Die moet eigenlijk al het komend jaar worden afgelost. Dat is niet haalbaar.

Het betreft een lening van ruim tweehonderd miljoen dollar. Met de schuldeisers, een consortium van banken, is afgesproken dat dit jaar negentig miljoen dollar wordt afgelost. De restschuld wil Staatsolie in vijf jaar aflossen. “Daar zijn we al over in onderhandeling. Omdat onze verdiencapaciteit zo goed is, zijn de banken erg geïnteresseerd om weer samen te werken”, zegt Elias tegenover de Times of Suriname.

En dan zijn nog twee obligatieleningen opgenomen. Die bedragen samen ruim een kwart miljard dollar. Ook daarover zijn er geen zorgen. “Staatsolie heeft een verdiencapaciteit van tussen de driehonderd en vierhonderd miljoen dollar op jaarbasis. Daarmee kunnen onze schulden gemakkelijk worden terugbetaald”, aldus Elias. Hij verwacht dat het bedrijf schuldvrij is in 2026. Het kan zelfs eerder als de olieboringen in zee succes opleveren.