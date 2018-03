Zorg om Nederlandse jacht op Surinaamse verpleegkundigen

19 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 19 mrt – De vanuit Nederland ingezette ‘jacht’ op Surinaamse verpleegkundigen baart grote zorgen. Bij onder meer de ziekenhuisdirecties wordt gevreesd voor een ware uitttocht. In een krantenadvertentie worden verpleegkundigen opgeroepen te solliciteren. Het Nederlandse Office Partners belooft een baan bij ‘grote zorginstellingen’. Verblijf- en werkvergunning worden in het vooruitzicht gesteld. Dat kan nooit goed aflopen, is de vrees in Suriname.

Nu al zitten zorginstellingen, vooral de ziekenhuizen, met een enorm tekort. Per jaar worden weliswaar enkele honderden verpleegkundigen opgeleid en afgeleverd. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Nu dreigt ook nog een uittocht. De economische ellende maakt de dreiging alleen maar groter. “Het is een moeilijke tijd voor werknemers. Als je ervaring hebt en er is een goede aanbieding, is de keus snel gemaakt”, zegt ziekenhuisdirecteur Manodj Hindori tegenover de Ware Tijd.

Bekeken wordt nog of er wat aan te doen valt. Onder meer zal gesproken worden met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Maar of het veel zal opleveren, is maar de vraag. Verpleegkunde behoort nou eenmaal niet tot de best betaalde beroepsgroepen in Suriname. “Je zou eigenlijk iets aan het loon moeten doen, maar iedereen kent de financiële positie van de ziekenhuizen”, aldus Hindori.