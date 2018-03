Zes arrestaties in zaak verduistering Surinaamse kinderbijslag

12 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 12 mrt – Zes personen zijn aangehouden in verband met zaak rond de verduistering van geld bij het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Dit meldt de Times of Suriname. Het geld was bestemd voor uitbetaling van de maandelijkse Algemene Kinderbijslag, AKB. Het betrof de betaling over het gehele jaar 2016. De verduistering vond in 2015 plaats, tijdens de eerste regering Bouterse.

President Desiré Bouterse had tijdens zijn verkieingstoer in het binnenland al laten doorschemeren dat er iets aan de hand was. Volgens het staatshoofd was het geld al vrijgegeven door het ministerie van Financiën. De bedoeling was de AKB op tijd te betalen aan ouders. Het gebeurde niet. Bouterse zei toemalig minister Alice Amafo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (ABOP) om rekenschap te zullen vragen.

Kopstukken van Bouterses politieke partij NDP, vermoedden politieke motieven achter de verduistering. Het zou dan de bedoeling zijn het imago te schaden van de NDP in het achterland. Het is uiteindelijk op een justitieel onderzoek uitgelopen. De huidige minister, Christien Polak, kondigde het onderzoek vorig jaar aan. Het geld is intussen wel betaald. De AKB wordt per gezin voor maximaal vier kinderen uitgekeerd.