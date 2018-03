Ninsee lezing over boek Frank Dragtenstein

12 maart 2018 | |

Op vrijdag 16 maart vindt er weer een nieuwe Ninsee lezing plaats, welke dit keer wordt verzorgd door Frank Dragtenstein. In de tweede Ninsee lezing in 2018 vertelt Dragtenstein over zijn boek ‘Van Elmina naar Paramaribo; de slavenhaler’. Dit is het waar gebeurd verhaal van de overtocht van ‘de slavenhaler’ Jan Wils. Deze ambtenaar verhaalt in het jaar 1686 in zijn journaal over de aankoop aan de Goudkust (Ghana) en het vervoer naar Paramaribo, Suriname van 500 tot slaaf te maken Afrikanen met het slavenschip de ‘Coninck Salomon’

De tot slaaf te maken Afrikanen vervoerde hij als ambtenaar in opdracht van de West Indische Compagnie (WIC). Het Afrika waar Jan Wils zijn menselijke vracht vandaan haalt verschilt in menig opzicht van die van honderd of meer jaren later waarover zoveel meer is geschreven en bekend is.

Terecht wordt in dit boek voorafgaand aan het relaas van Jan Wils het beeld weergeven van het Afrika zoals gezien door vooral de eerste Europese zeevaarders in het midden van de 15e tot en met de 17e eeuw. Het nader bestuderen van de bronnen in de archieven en de primaire geschriften van deze en andere Europese zeevaarders leidt tot andere dan de bekende inzichten over het begin van de contacten tussen Afrikanen en West-Europeanen.

Het leidt ook tot een nuancering van de machtsverhoudingen in West-Afrika, het aanzien en de aanvang van de slavenhandel, het Afrikaanse aandeel in die handel evenals de realiteit van de ontwikkelingen op het slavenschip.

Datum: 16 maart 2018

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

TOEGANG: 5 euro (= inclusief toegang tot de expositie Zwart & Revolutionair van THE BLACK ARCHIVES)

PLAATS: VERENIGING ONS SURINAME ZEEBURGERDIJK 19-A

1093 SK AMSTERDAM E: INFO@VERONSUR.ORG

T: 020 – 693 50 57