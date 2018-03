Ook bestuursraad Surinam Airways maakt plaats

11 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 11 mrt – Ook de bestuursraad bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, wordt vervangen. De vervanging volgt in het kielzog van het vertrek van SLM-directeur Robbi Lachmising. Volgens de Ware Tijd is ook de positie wankel van minister Jerry Miranda van Openbare Werken Transport & Communicatie. Van half werk is bespaald geen sprake. Ook het uitlekken van een rapport over wantoestanden bij het luchtvaartbedrijf, wordt niet blauwblauw gelaten.

De politie is ingeschakeld. Reeds zijn enkele topambtenaren en functionarissen van SLM verhoord door het onderzoeksteam. Het vertrek van Lachmising die graag had willen blijven tot 2020, is het directe gevolg van het rapport. Het in het rapport genoemde bedrijf dat de afhandeling van vluchten verzorgde, is bedankt. Dit gebeurde na de publicatie en kritiek in het parlement. Het uitlekken heeft dus vergaande gevolgen gehad.

De voorzitter van de bestuursraad, Ranu Mathura, wordt vervangen door Jerry Rosheuvel. Sergio Akiemboto (NDP) mocht aanblijven, maar heeft uit zichzelf bedankt. Volgens de krant is Akiemboto niet content met de manier waarop Lachmising is bejegend. Ook over de aanwijzing van bepaalde nieuwe raadsleden heeft de directeur van mijnbouwbedrijf Grassalco zijn bedenkingen. In de raad komt ook ex-onderminister Mahinder Gopi (NDP).