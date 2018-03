‘Samen Leven Doe Je Zo’ voor de 10e keer in Suriname

10 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 10 mrt – Sinds vrijdag zijn 29 vmbo-leerlingen uit Arnhem en Nijmegen in Suriname in het kader van het project ‘Samen Leven Doe Je Zo’. Doel van dit project is dat de leerlingen zich verdiepen in ‘de wereld van de ander’. Dat ze de positieve kanten van een multiculturele samenleving leren kennen en dat ze ervaren dat verschillen tussen mensen kansen bieden in plaats van bedreigingen. Zo leren ze over hun eigen grenzen heen kijken. Suriname is daarbij voorbeeldland, omdat hier mensen met veel verschillende etnische achtergronden prettig samen leven.

Partnerschool in Suriname is de mulo Geyersvlijt. Op deze school volgen ze lessen over religie en cultuur, die verzorgd worden door de Surinaamse docenten en hun Nederlandse collega’s die als begeleiders mee zijn gekomen. Directeur mevrouw Sangham van Mulo Geyersvlijt en het onderwijsteam voelen zich erg betrokken bij de doelstelling van het project. De stichting Samen Leven Doe Je Zo, de initiatiefnemer van het project, zorgt in ruil voor de kennis over de multiculturele samenleving, voor onderwijskundige middelen voor de partnerschool.

De werkweek begon met een sportdag met de Surinaamse scholieren. Verder staan onder andere op het programma: een plantagetocht met bezoek aan Nieuw Amsterdam, een bezoek aan de synagoge, de grote moskee, de hindoetempel aan de Weg naar Zee, de St. Petrus en Paulus Basiliek, een huisbezoek, een stadswandeling met bezoek aan Fort Zeelandia. Op donderdag is er een culturele ochtend op de mulo-school. De laatste nacht in Suriname overnachten de Nederlandse leerlingen op junglecamping Palulu in hangmatten.

Het is de 10e keer dat Nederlandse leerlingen voor dit project in Suriname zijn: een bigi jari dus!