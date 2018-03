PALU: Bus- en boothouders staking zorgt voor stilstand onderwijs

7 maart 2018 | |

[INGEZONDEN] – Het is vandaag de tweede dag dat de organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname in actie is. Vooral kinderen uit de districten en het binnenland die met de schoolbus of schoolboot moeten worden vervoerd, zijn opnieuw de dupe van de situatie. In Brokopondo heeft Grassalco de verantwoordelijkheid van de overheid overgenomen en vervoert het bedrijf de schoolkinderen als een soort community project. Heel mooi initiatief, maar hoe moet het in de andere gebieden? De overheid heeft dagelijks inkomsten, de vraag is hoe stelt de regering haar prioriteiten. Prioriteiten zouden gesteld kunnen worden als we de financiële problemen van de overheid geïntegreerd zouden benaderen. Een gebrek aan samenhangend beleid resulteert wederom in stagnatie, nu in het Surinaams onderwijs aldus de PALU.

In het district Coronie gaat de politieke partij samen met haar vertegenwoordigers al daar na welke noodoplossingen er mogelijk zijn om de ongeveer 50 gedupeerde kinderen alsnog de toegang tot onderwijs te garanderen. Deze kinderen gaan dagelijks voor middelbaar en technisch onderwijs vanuit Coronie naar Nickerie.

De PALU maakt zich ernstig zorgen om de ontstane situatie. De partij is van mening dat onderwijs niet alleen een fundamenteel recht is voor elk kind, maar dat het ook de sleutel tot ontwikkeling is. En het is natuurlijk ook bekend dat de districten altijd al een achterstand hebben. Het onderwijs zou daarom te allen tijde voorrang moeten genieten in het toekennen van financiële middelen. De PALU doet daarom een dringend beroep op de regering om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. In Coronie roept de partij gedupeerden op om contact op te nemen met de heer Cleon Gonsalves, DNA-vertegenwoordiger van de PALU. Ook Coronie kan deze stilstand in het onderwijsproces zeker niet gebruiken.

Reeds bij de eerste registraties blijkt dat de effecten van het stilgelegde schoolvervoer groter zijn dan aanvankelijk gedacht. In eerste instantie kwamen de klachten alleen binnen voor wat betreft de 50 leerlingen die dagelijks van Coronie naar Nickerie moesten voor het middelbaar onderwijs. Nu blijkt dat de het aantal gedupeerden dichter bij de 200 ligt. Het blijkt namelijk dat ook het vervoer van leerkrachten vanuit Nickerie naar Coronie is lamgelegd. Dagelijks reizen er 26 leerkrachten vanuit Nickerie naar Coronie. Daarvan zijn er 16 verbonden aan het MULO onderwijs, 2 aan het LBO en de overige 8 geven les op de basisschool. Doordat hun vervoer is komen weg te vallen zijn ook vandaag in Coronie zelf vele kinderen voor niets naar school gegaan.

Nu blijkt dat de schade voor Coronie als geheel dus nog veel groter is dan in eerste instantie werd gedacht. Het Ministerie van Onderwijs dat dit vervoer moet garanderen zwijgt nog steeds in alle talen. De PALU maant de autoriteiten nogmaals aan om prioriteiten te stellen voor wat betreft het uitgeven van geld en deze kwestie met de meeste spoed op te lossen. Intussen worden de gedupeerden nog steeds opgeroepen om zich te laten registreren bij het DNA lid Cleon Gonsalves.