Presentatie rapport over agrarische sector in Suriname

7 maart 2018 | |

Vorige week heeft de presentatie plaats gevonden van het rapport ‘Assessment of the MSME in the Agriculture Sector of Suriname: A study of 5 (sub)sectors in 4 districts’. Dit rapport over de agrarische sector in Suriname is het resultaat van een samenwerking tussen Suriname India Investment & Trade Promotion Organization (SITPO) en Suriname Business Forum (SBF) met co-financiering van de Ambassade van de Republiek India in Suriname.

Deze samenwerking is een studie naar de behoefte van Micro-, Kleine – en Middelgrote bedrijven (MSME’s) die actief zijn in de land- en tuinbouw, kippenteelt, veeteelt, bijenteelt en visserij in de districten Wanica, Para, Commewijne en Saramacca.

Op dinsdag 5 maart 2018 was er een lunchmeeting onder leiding van Ambassadeur Satendar Kumar van India tussen leden van de business community in Suriname met retired Ambassadeur Debnath Shaw en Rahul Israni van WAPCOS Limited uit India. WAPCOS valt onder het Ministerie van Water Resources die in alle delen van India en in meer dan 60 landen projecten uitvoert op de gebieden watermanagement, energie en infrasctructuur.

WAPCOS is bereid om ondersteuning te bieden aan Suriname om investeringsprojecten uit te voeren op hun vakgebieden ter diversificatie van onze economie en versterking van de agrarische sector. Op de foto een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Suriname.