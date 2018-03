Suriname op Internationale Toerisme Beurs ITB in Duitsland

2 maart 2018 | |

Suriname staat deze maand op de Internationale Tourismusbörse(ITB) in Duitsland. Deze wordt van 7 tot en met 11 maart 2018 gehouden in Berlijn en is de belangrijkste beurs op toerisme gebied over geheel de wereld. Ernie de Vries, penningmeester van de Suriname Hospitality en Tourism Associatie (Shata), geeft aan dat het van eminent belang is dat Suriname ook op deze beurs vertegenwoordigd is om de toerisme sector een boost te geven. Deze beurs is echter niet voor consumenten maar voor touroperators die met elkaar zaken doen. Wil je het land een kans geven dan is het noodzakelijk om op deze beurs aanwezig te zijn. Suriname heeft heel veel potentie in de toerisme sector vandaar de noodzaak om ook op deze beurs aanwezig te zijn aangezien Suriname heel veel te bieden heeft.

Sinfra Zaandam, managing director bij de Shata geeft aan dat als nieuwe organisatie het belangrijk is om op de beurs aanwezig te zijn. De Shata zal met nog ander zes bedrijven staan op de ITB zoals: Suriname Airways, Mets Travel and Tours, Residence Inn, Oetsie tours, Discover Suriname, Purity Tours en Orange Suriname. Wat ze heeft opgemerkt is dat Suriname nog heel nieuw is voor de Duitsers. Vaak moet er nog uitgelegd worden waar Suriname ligt. Op deze beurs worden complete pakketten aangeboden, vandaar de nauwe samenwerking met de verschillende deelnemers.

Sinds Suriname deelneemt aan de beurs is er inderdaad interesse geboekt bij zeven tot acht van de belangrijkste touroperators voor ons land. Een aantal van hen hebben al een bezoek gebracht aan Suriname. In vier jaar tijd is de interesse van de Duitsers aanzienlijk meer gaan groeien voor de schoonheid welke Suriname te bieden heeft.

De omvang van de beurs is enorm. Als de vakantiebeurs in Nederland bestaat uit 1 level met een bezoekersaantal van bijkans 120.000 bezoekers, de ITB beurs telt 7 levels. Elke level heeft zijn eigen thema als bijvooreeld: avontuur, wellness en natuur. Suriname staat bekend om avontuur en zo goed als mogelijk wordt de stand dan ook zo ingericht. Belangrijk is dat de unique selling points naar voren worden geracht zoals onze Luiaard, de Blue frog, de natuur en de soelas. De Duitse toerist gaat op deze factoren af en Suriname kan ze ook aanbieden.

De Shata is ervan overtuigd dat de toerisme sector in Suriname kan uitgroeien tot een sector waar echt geld mee verdiend kan worden. Daarvoor moeten wel alle Surinamers op 1 lijn staan en overtuigd zijn van ons product. Het minpunt is, dat voor deze beurs alle deelnemers het uit eigen zak moeten betalen, de Surinaamse overheid heeft geen financiën hiervoor ter beschikking gesteld.