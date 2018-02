Onbekende roept op tot straatprotest in Suriname

27 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 27 feb – Een onbekende organisatie of persoon heeft burgers opgeroepen te protesteren. Verzamelplaats is het Kerkplein in hartje Paramaribo. De oproep is gedaan via sociale media. Curtis Hofwijks, organisator van menig straatprotest, is er niet van gediend. Dit vanwege de geheimzinnigheid rond de organisator. Ook de Associatie van Kleine & Middelgrote Ondernemingen in Suriname, Akmos, geeft niet thuis. Voor de Akmos is het veel te vage bedoening.

Dat maakt de kans op brokken levensgroot. “De Akmos is altijd kritisch tegen de regering, maar deze actie hoeft geen ondersteuning van ons te verwachten. Dit soort ongestructureerde acties kan leiden tot vechtpartijen, vernielingen en ongecontroleerde situaties. Zo een actie ondersteunen is dus niet verantwoordelijk”, zegt Akmos-voorzitter Shyam Binda tegenover de Times of Suriname.

De kans op slagen kan om zoveel redenen niet heel groot ingeschat. “Laat de persoon die de actie organiseert ballen tonen en publiekelijk tevoorschijn komen in plaats van op de achtergrond te schuilen. Een ongestructureerde actie gaat nooit succesvol zijn om de regering Bouterse naar huis te sturen”, aldus Binda. Hij ziet alleen durf en goede organisatie eventueel leiden tot een vroegtijdig opbreken van de regering.