Theater over afkicken van dodelijke eetverslaving

15 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 15 feb – Waarom vinden we overgewicht in Suriname normaal? Wat doen we om te voorkomen dat we bij de dokter belanden, levenslang medicijnen nodig hebben, moeten dialyseren en voortijdig overlijden? In deze ‘precaire’ periode is het belangrijker dan ooit om ziekte te voorkomen. Aco Multi Services presenteert op 23, 24 en 25 februari ‘Kophonger’ van acteur Frank Wijdenbosch in Theater Unique. “Een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn heel belangrijk. Met deze confronterende solovoorstelling willen wij mensen daarvan doordringen ”, zegt producent Ann Hermelijn.

Als kleine jongen hield acteur Frank Wijdenbosch(FOTO) van lekker eten. Als man van 45 was hij zó dik dat hij zijn eigen veters niet meer kon strikken of kon opstaan als hij op een lage bank zat. In 2009 woog hij 180 kilo; hij was bezig dood te gaan. Hij koos voor het leven en onderging een medische ingreep waarbij onder meer zijn maag met 80 procent werd verkleind. In ‘Kophonger’ vertelt hij openhartig over zijn eetverslaving en de manier waarop hij daarmee uiteindelijk wist af te rekenen.

De acteur viel 81 kilo af en verloor daarmee ook de weelderige rondingen die hem hielpen om overtuigend gestalte te geven aan belangrijke zwarte vrouwen. Surinaamse theaterliefhebbers zagen hem in 1994 als Hattie McDaniel, de Amerikaanse filmactrice die voor haar rol in Gone with the Wind in 1940 als eerste zwarte vrouw een Oscar won. Ook in zijn eentje speelde hij in het jaar 2000 ‘Mensen uit mijn straat’. En in 2003 kroop hij in de huid van ‘Blaka Lola’, de legendarische Surinaamse prostituee die haar geld verdiende op de Amsterdamse Wallen.

In ‘Kophonger’ speelt Wijdenbosch zichzelf. Gekleed in de pyjama die hij in het ziekenhuis droeg, gaat hij terug in de tijd. Hij vertelt hoe hij als kleine jongen genoot van lekker eten, hoe zijn ‘gezonde eetlust’ uit de hand liep en hoe hij net op tijd de radicale beslissing nam die zijn leven redde. Een groot deel van zijn verhaal is erg herkenbaar: wij houden allemaal van lekkere, overvloedige maaltijden en vinden het moeilijk om maat te houden en te kiezen voor een gezonde levensstijl. We eten teveel en bewegen te weinig; velen onder ons sterven onnodig aan diabetes en hart- en vaatziekten.

‘Kophonger’ ontroert, confronteert en laat zien dat we met de juiste keuzes ons eigen welzijn kunnen bevorderen en een gezonde samenleving kunnen opbouwen. Met deze relevante voorstelling hoopt Aco Multi Services, ondersteund door de Nederlandse ambassade, mensen een spiegel voor te houden.