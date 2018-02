‘Quick Winsten’ voor sneller innen belastingen in Suriname

14 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 15 feb – De regering wil zich de komende tijd bedienen van het systeem van Quick Winsten. Dit moet vooral het voldoen van achterstallige belastingen versnellen. Volgens Roy May, onlangs aangesteld als directeur bij de belastingdienst, zijn er grote achterstanden. De inningsprocedures zullen worden versneld. Weliswaar wordt rekening gehouden met de belastingplichtige.

Die krijgt uimte genoeg om de achterstand in te lopen. “Ik heb een project geschreven en we gaan dit systematisch aanpakken, zodat we zoveel mogelijk de achterstallige ontvangsten binnenkrijgen. De achterstand loopt terug tot zelfs de jaren negentig en dat is natuurlijk afschrikwekkend”, zegt May tegenover de Times of Suriname. De oudste schulden zullen weliswaar niet veel opleveren.

Het gaat om bedragen in Surinaamse guldens. Als die worden omgezet in de huidige munteenheid is de uitkomst haast te verwaarlozen. “Om te beginnen gaan wij ons daarom focussen op achterstanden vanaf 2012 tot heden. Als we deze bedragen binnen een korte periode alsnog kunnen ontvangen, dan zal er al een opmerkelijk verschil zijn in de inkomsten van de overheid”, aldus May.