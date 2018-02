Weer groot Phagwa Festival bij Onafhankelijkheidsplein Suriname

10 februari 2018 | |

Vrijdag 2 maart 2018 is het alweer tijd voor de 7e editie van het meest kleurrijke evenement van het jaar: het Phagwa Festival in Suriname. Holi Phagwa is een hindoeïstisch nieuwjaarsfeest waarbij de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd. Lustig Events pakt deze dag ieder jaar groots uit met Phagwa Festival rondom het Onafhankelijkheidsplein, zodat dit feest met iedereen van alle afkomsten gevierd kan worden. Er hoeft dan ook geen entree betaald te worden waardoor het voor iedereen toegankelijk is.

Tijdens Phagwa is het al jarenlang een traditie om met verschillende kleuren poeder te gooien(FOTO). Hierdoor ontstaan de mooiste kleur creaties, wat overdag prachtig is om te zien. Er wordt gezorgd voor een geweldige line-up met varierende muziektstijlen. Bezoekers die op zoek zijn naar heerlijk eten kunnen hier ook terecht bij verschillende keukens met een variërend aanbod van gerechten. Voor de kinderen is er speciaal gedacht aan een speelhoek met springkussens, popcorn en suikerspin. “Uiteindelijk gaat Phagwa Festival om de eenheid die we samen creëren, waarbij we plezier beleven met onze vrienden en familie en we vooral mogen genieten van deze kleurrijke dag” aldus de organisatie Lustig Events.

Omdat Phagwa festival één van de grootste evenementen is van Suriname, wordt veiligheid hoog in het vaandel gesteld. Houd er daarom rekening mee dat de wegen rondom het Onafhankelijkheidsplein zullen worden afgesloten. Wie niet in de buurt hoeft te zijn van het plein, wordt aangeraden om een andere route te nemen naar hun bestemming.

Beelden 2016: