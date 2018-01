Justitie onderzoekt geknoei met Surinaamse paspoorten

31 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 31 jan – Justitie in Suriname heeft een onderzoek ingesteld naar onregelmatigheden met paspoorten. Dit meldt de Ware Tijd. Het onderzoek concentreert zich rond het Centraal Bureau Burgerzaken, CBB, waar directeur John Saharie onlangs ontheven is. Onduidelijk is nog of de ontheffing te maken heeft met het onderzoek. De onregelmatigheden betreffen onder meer het illegaal verstrekken van paspoorten aan buitenlanders.

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het CBB onder valt, wordt het onderzoek nauwlettend gevolgd. “Ik kan zeggen dat er in het verleden dingen zijn gebeurd met paspoorten en dat mensen zijn gepakt. Of meneer Saharie ermee te maken heeft, is nog onduidelijk. Maar de zaak is in onderzoek bij de procureur-generaal en we wachten de uitkomst af”, zegt minister Mike Noersalim.

Overigens is niet zeker dat Saharie gehandhaafd zou blijven als er geen justitieel onderzoek om de hoek was komen kijken. Het CBB wordt tegen het licht gehouden. “We zijn de processen aan het evalueren en we willen meer efficiëntie in de diensteverlening. We hebben daar nu een sterke manager nodig. We hebben deze inzichten besproken met de directeur en zijn toen de ontheffingsprocedure gestart”, aldus Noersalim.