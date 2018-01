Trump: geen importheffing op Surinaamse zonnepanelen

31 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 31 jan – Suriname krijgt vrijdom van importbelasting als het zonnepanelen exporteert naar de Verenigde Staten van Amerika. De vrijstelling geldt ook zonnebaterijen. Dit heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in zijn jaarrede of State of the Union. Suriname werd in een rijtje genoemd van landen waar de vrijstelling op van toepassing is. Het is nu even bekijken of Suriname geholpen is.

Zelf maakt het land geen zonnepanelen of –batterijen. Het gebaar van Trump moet voer zijn voor de Surinaamse beleidsmakers. Die zullen moeten bekijken wat er mee aan te moeten. Volgens de Times of Suriname komen de banden in beeld met landen als China en Korea. Dat zijn wel grote spelers in de zonne-energiebranche. Beide zijn uitgesloten van de vrijstelling van impoirtheffing in Amerika.

Aan de andere kant hebben landen waar Chinese en Koreaanse bedrijven vestigingen hebben, wel vrijstelling gehad. Volgens de Times hebben zeker twintig Chinese bedrijven al een filiaal staan in Suriname. Dat moet mogelijkheden kunnen openen. In Suriname zelf wordt al diverse plaatsen gebruik gemaakt van zonne-energie. Multinational Iamgold heeft zelfs een groot opwekkingsveld in gebruik.