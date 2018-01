Suriname weer op Vakantiebeurs in Utrecht

6 januari 2018 | |

Komende week is het weer tijd voor de Vakantiebeurs in Utrecht. Van 10 t/m 14 januari 2018 maakt Nederland weer kennis met verschillende vakantiebestemmingen in de Jaarbeurs Utrecht. Ook Suriname is daarbij vertegenwoordigd door o.a. Surinam Airways, Does Travel & Cadushi Tours – Suriname en de Suriname Hospitality and Tourism Association.

In verband met de beurs heeft Dominicus een speciale reisgids uitgebracht getiteld ‘Suriname als perfecte en verrassende vakantiebestemming’. Op 11 januari zal Diederik Samwel, auteur van deze reisgids, op boeiende wijze vertellen hoe Suriname afwijkt van het beeld wat we hier in Nederland hebben.

Hoe ziet een reis door zijn Suriname er uit? Denk hierbij aan overweldigende natuur, machtige rivieren, en bijzondere flora en fauna, maar ook swingend Paramaribo. Ook zal hij meer vertellen over de Surinaamse muziek en haar iconen: Woiski sr. en jr., Lieve Hugo, Typhoon, Kenny B. Dit alles uiteraard omlijst door swingende video- en muziekfragmenten.

11 januari – Hal 7, Urban Theater