“Surinaamse artsen morren weer om uitblijven vergoeding.”

7 december 2017 | |

PARAMARIBO, 7 dec – De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, staat weer eens op het punt acties aan te kondigen. Aanleiding is, weer eens, het uitblijven van vergoeding voor geleverde diensten. De artsen zitten nog in de wachtkamer van het Staats Ziekenfonds. Zij vinden het niet kunnen daar de diensten in november zijn geleverd. Het water staat de geneesheren, en –vrouwen, aan de lippen.

De economische misère in het land laat maar weinigen onaangeroerd. De nood is hoog. Volgens de Times of Suriname is al een brief gericht aan het management van het Staats Ziekenfonds. In de brief wordt aangegeven dat de dienstverlening aan cliënten van het fonds zal worden stopgezet. Dat kan al binnen enkele dagen gebeuren. Gevraagd wordt dat de betaling zo snel mogelijk plaats vindt.

Het is niet de eerste keer dat de artsen dreigen met acties. In oktober werd besloten tot ‘aanpassing’ van de dienstverlening. Alleen ‘levensbedreigende gevallen’ zouden nog aandacht krijgen. Aanleiding toen was een achterstand in de vergoeding voor diensten verleend aan gesubsidieerde patiënten. Deze groep valt onder het zogenaamde Bazo-systeem van de overheid.