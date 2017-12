Suriname moet kansen nieuwe ‘zijderoute’ China uitbuiten

7 december 2017 | |

PARAMARIBO, 7 dec – Suriname moet de mogelijkheden uitbuiten in China’s inspanningen om de ‘zijderoute’ nieuw leven in te blazen. Er is wel aardig wat huiswerk. Dit zegt voorzitter Winston Ramautarsing van de Surinaamse vereniging van economen. Het seminar in Paramaribo over handelsmogelijkheden was een goede gelegenheden om de kansen aan te merken. China wil meer economische en handeslsamenwerking.

Het gaat dan om samenwerking met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daar is het One Belt, One Road-initiatief van de Chinese regering op gericht. Suriname mag en moet er gebruik van maken. “Onze regering is nu niet in de beste positie voor financiële ondersteuning. Dus zouden directe buitenlandse investeringen nu de beste optie zijn voor Suriname”, zei Ramautarsing tijdens het seminar.

China zou Suriname kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Die kunnen via het initiatief op de Chinese markt worden gebracht. Dat is veel meer dan het exporteren van rondhout zoals nu gebeurd. Suriname heeft er veel meer aan. “Suriname exporteert jaarlijks tien miljoen dollar aan rondhout naar China. Als we kunnen investeren in moderne zagerijen, kan Suriname meer verdienen”, aldus Ramautarsing.