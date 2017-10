Tyrone Spong terug in de boksring voor 1e titelgevecht

5 oktober 2017 | |

Tyrone Spong staat op zaterdag 7 oktober na ruim een half jaar weer in de boksring. Deze keer neemt hij het onder de vlag van Suriname, in een titelgevecht in Mexico, op tegen de Mexicaan Sergio ‘La Tota’ Ramirez. Het zal zijn tiende bokspartij worden maar het is het eerste titelgevecht voor Spong. Er zal gevochten worden voor de WBC Latin American Title of the World.

Hij verdedigt tijdens deze belangrijke wedstrijd dan de Surinaamse vlag voor de WBA Latijns Amerikaanse Bokstitel in de zwaargewichtklasse. Tyrone Spong meer bekend als ‘The King of the Ring’ heeft eerder al negen bokswedstrijden achter de rug die hij won middels KO. De in Suriname geboren voormalig MMA vechter geeft aan langdurig en intensief te hebben getraind voor deze wedstrijd. Aangezien het een wedstrijd is die op papier 10 rondes duurt, heeft hij zich ook daar goed op voorbereid.

In feite stond dit gevecht twee weken geleden op programma in Miami, Amerika. Maar vanwege orkaan Irma die over Florida raasde, ging de wedstrijd niet door en is het gepland voor zaterdag 7 oktober in het Domo Unidad Deportiva del F.U.T.V., in Merida Mexico. Spong geeft aan in deze wedstrijd alles te geven om Suriname, zichzelf en zijn fans trots te maken. Als boodschap geeft Spong aan de jeugd mee; “als je gelooft in jezelf en je hard werkt is alles mogelijk”.