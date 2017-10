Kenny B bezoekt tentoonstelling over Afrikaanse bedienden

5 oktober 2017 | |

Op uitnodiging van het Haags Historisch Museum bezocht de Surinaams-Nederlandse artiest Kenny B de tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’. Zijn bezoek en reactie op de expositie werden gefilmd: “Ik ben niet blij met wat er is gebeurd, maar ik ben blij dat het boven water komt” aldus de in Suriname geboren zanger.

In de tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’ vertelt het Haags Historisch Museum t/m 28 januari 2018 het levensverhaal van Willem Frederik Cupido, Guan Anthony Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden, die in de 18de eeuw in slavernij aan Europese hoven werden geschonken. Wie waren zij? Hoe zagen hun levens aan het hof eruit? En waren ze tot slaaf gemaakte bedienden of vrije werknemers? De tentoonstelling plaatst het levensverhaal van Cupido, Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden in het licht van veranderende denkbeelden over huidskleur en slavenopstanden in de koloniën.

Kenny B (Paramaribo, 1961) is marron: een afstammeling van Afrikanen die door slavenhandelaars onder dwang naar Suriname zijn gebracht, maar zich wisten te bevrijden en zich in het oerwoud vestigden. “Op de een of andere manier ga je jezelf associëren met die jongens. (…) In mijn geval, ik ben marron, ik zie hen en denk: dat kan vast wel een overgrootvader van mijn opa zijn geweest. Dus het heeft wel indruk gemaakt op mij.” De zanger zou een bezoek aan de tentoonstelling aanraden: “Omdat ik denk dat dit onze gedachtes over elkaar misschien milder kan maken. Als mensen begrijpen waar dingen vandaan komen, dan kan dat meer begrip kweken.”

De zanger hoopt dat de tentoonstelling een discussie op gang brengt. Het museum organiseert op 19 oktober, 9 en 23 november speciale TALKS waarin het publiek in gesprek kan gaan over de tentoonstelling en thematiek met o.a. directeur Marco van Baalen, gastconservator Esther Schreuder en kunstenaar Tirzo Martha.

De tentoonstelling en activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Mondriaan Fonds, VSB Fonds en Gemeente Den Haag. Het resultaat van Kenny’s bezoek is vanaf donderdag 5 oktober te bekijken op www.haagshistorischmuseum.nl/kennyb.